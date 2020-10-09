Поединки 7-го тура запланировано провести за два дня, а 8 и 9 туры предусматривают три игровых дня. Отметим, что в 9-м туре состоится первое Классическое сезона в чемпионате. Динамо будет принимать Шахтер 8 ноября, сообщает официальный сайт УПЛ.

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7 тур

24 октября (суббота)

Десна – Олимпик – 14:00

Ворскла – Шахтер – 17:00

Динамо – Александрия – 17:00

Львов – СК Днепр-1 –19:30

25 октября (воскресенье)

Ингулец – Мариуполь – 14:00

Колос – Минай –17:00

Заря – Рух –19:30

8 ТУР

30 октября (пятница)

Шахтер – Мариуполь – 19:00

31 октября (суббота)

Колос – Олимпик – 14:00

Александрия – Десна – 17:00

СК Днепр-1 – Динамо – 19:30

1 ноября (воскресенье)

Минай — Рух 14:00

Львов — Ворскла 17:00

Ингулец — Заря 19:30

9 ТУР

6 ноября (пятница)

СК Днепр-1 — Колос – 19:00

7 ноября (суббота)

Олимпик – Мариуполь – 14:00

Александрия – Львов – 17:00

Десна – Минай –19:30

8 ноября (воскресенье)

Рух – Ингулец – 14:00

Динамо – Шахтер – 17:00

Заря – Ворскла – 19:30