Динамо примет Шахтер – УПЛ объявила даты и время матчей сразу на три тура
Дирекция украинской Премьер-лиги определилась со сроками проведения матчей 7, 8 и 9 туров.
Поединки 7-го тура запланировано провести за два дня, а 8 и 9 туры предусматривают три игровых дня. Отметим, что в 9-м туре состоится первое Классическое сезона в чемпионате. Динамо будет принимать Шахтер 8 ноября, сообщает официальный сайт УПЛ.
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7 тур
24 октября (суббота)
Десна – Олимпик – 14:00
Ворскла – Шахтер – 17:00
Динамо – Александрия – 17:00
Львов – СК Днепр-1 –19:30
25 октября (воскресенье)
Ингулец – Мариуполь – 14:00
Колос – Минай –17:00
Заря – Рух –19:30
8 ТУР
30 октября (пятница)
Шахтер – Мариуполь – 19:00
31 октября (суббота)
Колос – Олимпик – 14:00
Александрия – Десна – 17:00
СК Днепр-1 – Динамо – 19:30
1 ноября (воскресенье)
Минай — Рух 14:00
Львов — Ворскла 17:00
Ингулец — Заря 19:30
9 ТУР
6 ноября (пятница)
СК Днепр-1 — Колос – 19:00
7 ноября (суббота)
Олимпик – Мариуполь – 14:00
Александрия – Львов – 17:00
Десна – Минай –19:30
8 ноября (воскресенье)
Рух – Ингулец – 14:00
Динамо – Шахтер – 17:00
Заря – Ворскла – 19:30