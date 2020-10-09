Киевское Динамо будет иметь дополнительную поддержку на трибунах во время матча с туринским Ювентусом.

Болельщики киевского клуба смогут наблюдать за противостоянием против Ювентуса з трибун.

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Как сообщает пресс-служба клуба, городские власти Киева удовлетворили запрос Динамо и разрешили проведение поединка со зрителями при условии строгого соблюдения карантина. Билеты на этот матч стоят от 150 до 7000 гривен. Продажа начнется онлайн 9 октября в 11:00.

Один человек может приобрести не более четырех билетов. Для покупки билетов необходимо предоставить свои ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона и электронный адрес всех лиц, для которых приобретаются билеты. Для входа на стадион при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

УЕФА разрешает заполнять стадионы на 30%. Болельщики на стадионе обязаны носить защитную маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, пользоваться дезинфекторами и защитными перчатками.

Напомним, Динамо сыграет в группе G с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Поединок с туринцами пройдет 20 октября на НСК Олимпийский, начало в 19:55.

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