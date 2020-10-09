Позиции Паулу Фонсеки в итальянской Роме пошатнулись. Его место может занять экс-наставник Наполи лондонского Челси и туринского Ювентуса Маурицио Сарри.

Боссы "волков" рассматривают вариант с отставкой португальца, сообщает Tuttomercatoweb.

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Руководство Ромы разочаровано стартом сезона в Серии А и готово пойти на радикальные изменения. Фонсека может потерять должность, а его место займет Маурицио Сарри. 61-летний итальянец сейчас находится в творческом отпуске после ухода из Ювентуса летом. Правда, "Старая синьора" может помешать назначению – у Сарри еще есть действующий с туринцами контракт. Переговоры о досрочном разрыве соглашения стороны якобы уже начали.

К слову, Рома после трех туров набрала 4 очка и занимает 10-е место в чемпионате Италии.

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