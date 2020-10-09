Украина U-21 – Румыния U-21 – 1:0 – видео гола и обзор матча
21:14 - Читати українською
Молодежная сборная Украины впобедила сверстников из Румынии в рамках отбора на Евро-2021. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
завершено
Подопечные Руслана Ротаня одержали минимальную победу благодаря голу на 80-й минуте. Цитаишвиши заработал пенальти, а Булеца реализовал 11-метровый, уверенно пробив под перекладину.
Украина U-21 победила Румынию благодаря спорному пенальти – призрачные шансы на Евро еще остаются
Украина набрала 10 очков и сократила отставание от Румынии до 6-ти пунктов, имея игру в запасе. У "сине-желтых" еще остаются теоретические шансы на Евро – нужно побеждать самым во всех матчах и надеяться на поражение румын, ведь они опережают нас в личных встречах (3:0, 0:1).
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