Молодежная сборная Украины впобедила сверстников из Румынии в рамках отбора на Евро-2021. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Руслана Ротаня одержали минимальную победу благодаря голу на 80-й минуте. Цитаишвиши заработал пенальти, а Булеца реализовал 11-метровый, уверенно пробив под перекладину.

Украина U-21 победила Румынию благодаря спорному пенальти – призрачные шансы на Евро еще остаются

Украина набрала 10 очков и сократила отставание от Румынии до 6-ти пунктов, имея игру в запасе. У "сине-желтых" еще остаются теоретические шансы на Евро – нужно побеждать самым во всех матчах и надеяться на поражение румын, ведь они опережают нас в личных встречах (3:0, 0:1).