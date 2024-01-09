Украина

Умер Богдан Шершун – экс-игроку сборной Украины и легенде Днепра было всего 42 года. Как выяснилось, бывший футболист длительное время лечился за границей, но это не помогло спасти жизнь.

Динамо официально объявило спарринг-партнеров на зимних сборах в Турции – в соперниках 4 европейских чемпиона.

Десять украинских талантов, которые удивят мир: шанс Хаби Алонсо, респект Ульфа Кирстена, прототипы Судакова и Довбика.

Сергей Ребров сообщил, что в сборной Украины появятся новые футболисты.

Михаил Мудрик получил дебютную награду в Челси – украинца отметили за спасительный гол.

Трансферы

Килиан Мбаппе согласовал детали контракта с Реалом. По крайней мере, по информации инсайдера. Летом нападающий ПСЖ станет свободным агентом.

"Довбик не покинет Жирону": Романо присоединился к развенчиванию лжи о трансфере украинца в Челси.

Милан подписал первого зимнего новичка, которому придется искать место в команде.

Другие главные события

Умер Франц Беккенбауэр – легенда Баварии и сборной Германии не смог преодолеть болезнь. Ему было 78 лет.

Сборная Бразилии получила нового тренера после провальных переговоров с Анчелотти.

Кубок Испании: результаты жеребьевки 1/8 финала – дерби для Лунина, Цыганков, Довбик и Яремчук получили соперников.

Топ-матч для Мудрика, украинское дерби Забарного, Ман Сити сыграет с Тоттенхэмом: результаты жеребьевки Кубка Англии. В 1/16 вышел Манчестер Юнайтед, обыгравший Уиган благодаря голам португальцев.