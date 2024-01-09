Главные новости 8 января: умерли Шершун и Беккенбауэр, Бразилия получила нового тренера, Динамо назвало соперников
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 8 января.
Украина
Умер Богдан Шершун – экс-игроку сборной Украины и легенде Днепра было всего 42 года. Как выяснилось, бывший футболист длительное время лечился за границей, но это не помогло спасти жизнь.
Динамо официально объявило спарринг-партнеров на зимних сборах в Турции – в соперниках 4 европейских чемпиона.
Десять украинских талантов, которые удивят мир: шанс Хаби Алонсо, респект Ульфа Кирстена, прототипы Судакова и Довбика.
Сергей Ребров сообщил, что в сборной Украины появятся новые футболисты.
Михаил Мудрик получил дебютную награду в Челси – украинца отметили за спасительный гол.
Трансферы
Килиан Мбаппе согласовал детали контракта с Реалом. По крайней мере, по информации инсайдера. Летом нападающий ПСЖ станет свободным агентом.
"Довбик не покинет Жирону": Романо присоединился к развенчиванию лжи о трансфере украинца в Челси.
Милан подписал первого зимнего новичка, которому придется искать место в команде.
Другие главные события
Умер Франц Беккенбауэр – легенда Баварии и сборной Германии не смог преодолеть болезнь. Ему было 78 лет.
Сборная Бразилии получила нового тренера после провальных переговоров с Анчелотти.
Кубок Испании: результаты жеребьевки 1/8 финала – дерби для Лунина, Цыганков, Довбик и Яремчук получили соперников.
Топ-матч для Мудрика, украинское дерби Забарного, Ман Сити сыграет с Тоттенхэмом: результаты жеребьевки Кубка Англии. В 1/16 вышел Манчестер Юнайтед, обыгравший Уиган благодаря голам португальцев.