Україна

Помер Богдан Шершун – екс-гравцю збірної України та легенді Дніпра було лише 42 роки. Як з'ясувалося, колишній футболіст тривалий час лікувався за кордоном, але це не допомогло врятувати життя.

Динамо офіційно оголосило спаринг-партнерів на зимових зборах у Туреччині – у суперниках 4 європейських чемпіони.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика.

Сергій Ребров повідомив, що у збірній України з'являться нові футболісти.

Михайло Мудрик отримав дебютну нагороду в Челсі – українця відзначили за рятівний гол.

Трансфери

Кіліан Мбаппе узгодив деталі контракту з Реалом. Принаймні, за інформацією інсайдера. Влітку нападник ПСЖ стане вільним агентом.

"Довбик не покине Жирону": Романо долучився до розвінчання брехні про трансфер українця в Челсі.

Мілан підписав першого зимового новачка, якому доведеться шукати місце в команді.

Інші головні події

Помер Франц Бекенбауер – легенда Баварії та збірної Німеччини не зміг подолати хворобу. Йому було 78 років.

Збірна Бразилії отримала нового тренера після провальних перемовин з Анчелотті.

Кубок Іспанії: результати жеребкування 1/8 фіналу – дербі для Луніна, Циганков, Довбик і Яремчук отримали суперників.

Топ-матч для Мудрика, українське дербі Забарного, Ман Сіті зіграє з Тоттенхемом – результати жеребкування Кубка Англії. До 1/16 вийшов Манчестер Юнайтед, який переграв Віган завдяки голам португальців.