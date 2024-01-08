В понедельник, 8 января, состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка Англии. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьёвка Кубка Англии подарила в четвёртом раунде две большие пары: Челси – Астон Вилла и Тоттенхэм – Манчестер Сити. Таким образом, Михаил Мудрик получил возможность отомстить Астон Вилле за поражение в чемпионате (0:1) – в той встрече украинский вингер вышел в стартовом составе, но был заменён на 61-й минуте.

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Борнмут Ильи Забарного в рамках "украинского дерби" примет на своём поле Суонси Николая Кухаревича, а Эвертон Виталия Миколенко может встретиться с победителем пары Лутон – Болтон в том случае, если пройдёт Кристал Пэлас.

Ливерпуль примет на своём поле победителя пары Норвич – Бристоль Роверс, а Фулхэм сыграет с Ньюкаслом. Брайтон Роберто Де Дзерби отправится в гости к Шеффилд Юнайтед.

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