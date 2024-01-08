Трагическое известие сообщил журналист Владимир Зверев, с которым Шершун сотрудничал, когда был экспертом аналитической программы ПроФутбол. Причины смерти не разглашаются.

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Богдан Шершун завершил карьеру в 2014 году. После этого работал на телевидении и играл за сборную Украины среди ветеранов. На момент смерти бывшему футболисту было 42 года.

Шершун в "нулевых" был одним из лидеров Днепра, за который суммарно сыграл 169 матчей (4 гола и 2 ассиста). Свои трофеи выигрывал только в составе московского ЦСКА, с которым побеждал в Кубке УЕФА. Кроме того, выступал за ряд украинских клубов – Арсенал, Кривбасс, Волынь.

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