Киевляне в рамках подготовки ко второй части сезона договорились о восьми товарищеских матчах.

Динамо определилось с рядом спарринг-партнеров на зимних сборах в Турции, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Футболисты киевского клуба уже на этой неделе выйдут из отпуска и после нескольких втягивающих тренировочных дней в Киеве отправятся на подготовительный сбор. Пос состоянию на сегодня киевляне успели договориться о проведении 8 поединков.

К слову, подопечные Александра Шовковского померятся силами сразу с 4-мя европейскими чемпионами – Косово (Балкани), Узбекистана (Пахтакор), Латвии (РФШ) и Молдовы (Шериф).

Список спаррингов Динамо выглядит следующим образом:

26 января – Динамо – Балкани (Косово)

29 января – Динамо – Легия (Польша)

30 января – Динамо – Пахтакор (Узбекистан)

2 февраля – Динамо – Левски (Болгария)

8 февраля – Динамо – Лиепая (Латвия)

9 февраля – Динамо – Шкендия (Северная Македония)

12 февраля – Динамо – РФШ (Латвия)

17 февраля – Динамо – Шериф (Молдова)

Напомним, на паузу Динамо ушло на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков. Свой первый матч после зимнего отдыха киевляне проведут 24 февраля против Металлиста 1925.

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