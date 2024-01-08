Спекуляции по поводу интереса лондонского клуба уже опровергли не один раз. Дело в том, что Довбик в этом сезоне уже играл за два клуба (Жирона и СК Днепр-1). Правила ФИФА запрещают играть за большее количество, так что зимний трансфер был бы нелогичным. Очередным экспертом, который высказался по поводу ситуации Артема, стал Фабрицио Романо.

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"Слухи по поводу Челси? Артем Довбик не покинет Жирону в январе, без шансов. Это выдуманные новости, по меньшей мере относительно зимнего трансферного окна. Увидим, что будет летом. Однако у меня нет никакой информации, будет это Челси или другие клубы. Слишком рано об этом говорить", – отметил Романо для CaughtOffside.

Напомним, Артем Довбик перебрался в Жирону прошлым летом. Адаптация не заняла много времени. На этот момент именно украинец является самым результативным игроком Ла Лиги – в его активе 11 голов и 5 ассистов после 18 туров.

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