20-летний Террачано подписал с Миланом контракт до лета 2028 года и будет выступать в футболке под 38-м номером, сообщает официальный сайт "россонери".

Как информирует Football Italia, ссылаясь на итальянские СМИ, игрок обошёлся Милану в 5 миллионов евро. Предположительно эта сумма состоит из 4 млн евро аванса и 1 млн евро в виде бонусов. Верона сохранит за собой право получения 10% суммы от будущей перепродажи латераля.

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До субботнего матча Вероны с Интером Террачано принимал участие во всех матчах Вероны в Серии А в сезоне 2023/24. В 14 случаях из 18 он выходил на поле в стартовом составе. На данный момент на счету Филиппо 39 матчей в Серии А.

В Вероне Террачано играл правого латераля (вингбэка) в схеме с тремя защитниками. При этом он считается универсалом, способным сыграть как справа, так и слева – как в оборонительной линии, так и в средней. Милан играет без латералей в схемах 4-2-3-1 и 4-3-3.

К слову, Верона находится в зоне вылета, занимая 18-е место Серии А. Милан идет третьим, уверенно держа место в зоне ЛЧ.

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