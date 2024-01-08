Беккенбауэр ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Его семья подтвердила это Немецкому агентству печати (dpa). "С глубокой печалью сообщаем, что мой муж и наш отец Франц Беккенбауэр мирно скончался вчера, в воскресенье, во сне, в окружении своей семьи. Мы просим вас скорбеть молча и воздерживаться от вопросов", – сообщили родственники.

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Мало кто повлиял на немецкий футбол сильнее, чем Бекенбауэр. Он отдал Баварии 13 лет карьеры футболиста. Также легендарный защитник выступал за Нью-Йорк Космос и Гамбург. Список трофеев Бекенбауэра-футболиста впечатляет: три Кубка чемпионов, два "Золотых мяча", пять титулов Бундеслиги, чемпионство мира и Европы в составе сборной Германии. Как тренер Кайзер Франц работал в сборной Германии (став чемпионом мира-1990), Марселе и Баварии. Был почетным президентом мюнхенского клуба.

В последние годы Беккенбауэр неоднократно боролся с проблемами со здоровьем. Инфаркт глаза, операции на сердце, болезнь Паркинсона с сопутствующей деменцией – это одна из причин, по которой "император" в значительной степени исчез из поля зрения общественности.

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