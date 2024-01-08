Действующее соглашение французского феномена с парижским клубом истекает летом 2024 года. Килиан Мбаппе не собирается продолжать свое приключение с ПСЖ, а хочет сменить команду.

ПСЖ устроил погром в матче с 9 голами – Мбаппе оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром парижан в Кубке Франции

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Ауна, француз согласовал личные детали контракта с мадридским Реалом. Мбаппе несколько дней назад сказал окончательное "да" президенту "сливочных" Флорентину Пересу.

Килиан выступал за ПСЖ с 2017 года. В общем французский нападающий сыграл за парижан в 283 матчах. В его активе 234 гола и 100 результативных передач.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?