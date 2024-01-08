"Ушел из жизни Богдан Шершун... Ему было всего 42... Ужасная новость среди всего того ужаса, который с нами происходит.

Умер Богдан Шершун – экс-игроку сборной Украины и легенде Днепра было всего 42 года

Трудно поверить, но это, к сожалению, правда. Богдан длительное время лечился за границей, боролся за жизнь, но... В который раз убеждаюсь в ценности каждого мгновения, которое дается нам в этой жизни.

Богдан был чрезвычайно светлым человеком: умеренным, рассудительным, воспитанным. Воспоминания о нем – в сердце. Покойся с миром, Друг! Вечная память. Царство Небесное!" – написал Гливинский на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Шершун – воспитанник Днепра, за который суммарно сыграл 169 матчей (4 гола и 2 ассиста). В составе московского ЦСКА завоевал Кубок УЕФА. Также успел поиграть за киевский Арсенал, Кривбасс, Волынь.

За национальную сборную Украины Богдан Шершун дебютировал в 2003 году под руководством Олега Блохина и сыграл 4 матча (последний – в 2006-м). Завершил карьеру в 2014 году. После этого работал на телевидении и играл за сборную Украины среди ветеранов.

"Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну