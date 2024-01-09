Кубок Англии, 1/32 финала

Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голы: Далот, 22, Фернандеш, 74 (пен)

МЮ и Уиган завершили программу 1/32 финала Кубка Англии (если не учитывать участников переигровки). Последний раз команды встречались в официальном матче почти 7 лет назад – тогда манкунианцы разбили "латикс" со счетом 4:0. Уиган, который в свое время наделал шума в АПЛ и выиграл Кубок Англии, в последние годы был на грани исчезновения, а сейчас из-за 8-очкового штрафа борется за выживание в третьем дивизионе, занимая 18 позицию.

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Уже на 3-й минуте МЮ чуть не пропустил. Контратака Уигана завершилась ударом с угла вратарской и сейвом Онана. Подопечные Тен Хага ответили проходом и ударом Рашфорда в ближний угол – классный сейв уже вратаря Уигана. Метров с 10-ти бил Мактоминай, но не попал в дальний угол. Однако на экваторе тайма Ман Юнайтед все же забил. Диогу Далот с линии штрафной бильярдно закрутил в нижний угол. Здесь же гости чуть не удвоили преимущество – кипер со второй попытки все же остановил мяч на линии ворот.

"Красные дьяволы" продолжали атаковать. Едва не забил Хейлунд, после удара которого "латикс" спасла перекладина. А на 36-й датчанин не попал в пустые ворота, добивая мяч после удара Рашфорда и очередного сейва кипера. Еще раз каркас ворот сыграл за хозяев – на этот раз его проверил на крепость Гарначо. В итоге, гол Далота стал единственным до перерыва, хотя МЮ мог забивать гораздо больше. Но не стоит забывать о моменте Уигана на старте игры – все могло пойти совсем по-другому, если бы не Онана.

После перерыва моментов стало значительно меньше, но одна из немногих острых атак манкунианцев принесла им успех. Бруну Фернандеш заработал пенальти и сам реализовал его на 74-й минуте. Серьезно претендовать хоть на гол престижа Уиган так и не смог. 0:2 – спокойная победа Манчестер Юнайтед.

В 1/16 финала Кубка Англии соперником команды Эрика Тен Хага станет победитель пары Ньюпорт Каунти – Истли.

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