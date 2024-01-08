Планы Федерации футбола Бразилии спутал Карло Анчелотти, который решил продлить контракт с Реалом. Учитывая плохие результаты Фернандо Диниза во главе национальной команды, пришлось срочно искать нового наставника, который подготовит команду к Копа Америке.

Сборная Бразилии осталась без тренера за полгода до старта Копа Америка

Официальный сайт Сан-Паулу сообщил, что Доривал Жуниор покинул их команду и станет новым тренером сборной Бразилии.

"Сбывается моя мечта, и это стало возможным лишь благодаря признанию моей работы в Сан-Паулу", – приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Доривал Жуниор возглавлял Сан-Паулу с апреля 2023 года. Также он тренировал эту команду с 2017 по 2018 год. В 2022 году он выиграл Кубок Либертадорес с Фламенго.

Напомним, что Копа Америка пройдет в США с 20 июня по 14 июля 2024 года.

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