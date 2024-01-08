В понедельник, 8 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании 2023/24. Кто с кем сыграет, читайте в этой новости на "Футбол 24".

На стадии 1/16 финала Копа дель Рей все команды украинцев прошли дальше. Главной сенсацией стал вылет Вильярреала в серии пенальти от скромного клуба Унионистас Саламанка, представляющего третий дивизион. Восьмого января Реал (Андрей Лунин), Жирона (Виктор Цыганков и Артем Довбик), Валенсия (Роман Яремчук) и еще 13 клубов узнали своих соперников в 1/8 финала.

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Оппонентом мадридского Реала станут земляки из Атлетико. Жирона сыграет с Райо Вальекано. Валенсия будет противостоять Сельте, которую возглавляет Рафа Бенитес, а Барселона померяется силами с командой Унионистас Саламанка.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании 2023/24

Унионистас Саламанка – Барселона

Тенерифе – Мальорка

Хетафе – Севилья

Осасуна – Реал Сосьедад

Валенсия – Сельта

Атлетик Бильбао – Алавес

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

Жирона – Райо Вальекано.

Матчи 1/8 финала Кубка Испании будут сыграны 16, 17 и 18 января 2024 года. Эта стадия турнира состоит из одного поединка.

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