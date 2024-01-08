"Я уверен, что в этом году в сборной появятся новые игроки, получат свой шанс ребята из молодежки. Я очень доволен конкуренцией в молодежке. Мы видим потенциал у многих игроков, но, к сожалению, не было достаточно времени для того, чтобы проверить их в лагере сборной Украины, процесс продолжается и это очень важно.

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Я очень рад, что сейчас имеют постоянную практику Довбик, Зинченко, Миколенко, Цыганков. Больше времени начали получать Мудрик в Челси и Малиновский в Дженоа. Трубин своей игрой в Бенфике продемонстрировал, что достойно заменил Влаходимоса. Анатолий сделал очень важный шаг, прогрессирует. Я уверен, что в Бенфике Трубин будет продолжать совершенствовать свой уровень игры. Я уже говорил о Лунине, если у него будет практика, то будет получать приглашение в сборную.

Когда ты приходишь в национальную сборную, ты должен принять такой факт: все понимают футбол, как играть в футбол, кто должен играть. Но, учитывая, что я главный тренер, – последнее слово за мной. Я принимаю решение, не руководствуясь личными симпатиями. Для меня важна статистика, которую я получаю. Плюс видение собственной модели игры", – цитирует Реброва sport-express.ua.

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