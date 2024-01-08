Мудрик получил в Челси свой первый приз. Украинец был признан лучшим футболистом стадии 1/4 финала Кубка английской лиги. В матче с Ньюкаслом вингер сборной Украины вышел на замену на 78-й минуте и спас "синих" от поражения (1:1). На 90+2-й минуте Михаил забил при счёте 0:1 и перевёл игру в серию пенальти.

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Сам Мудрик и принёс Челси победу точным ударом в послематчевой серии 11-метровых – удар Михаила стал для лондонцев победным. Так Челси обыграл Ньюкасл по пенальти со счётом 4:2.

На четвертьфинальной стадии в звании "лучший игрок" Мудрик выиграл конкуренцию у левого вингера Мидлсбро Моргана Роджерса (гол+пас против Порт Вейла) и защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда (два ассиста в игре с Вест Хэмом).

В полуфинале Кубка лиги Челси встретится с Мидлсбро.