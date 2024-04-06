Чемпионат Кипра, чемпионская группа, 32 тур

Омония – Арис – 3:0

Голы: Семеду, 47, Какулис, 64, Милетич, 81

Этот матч имел огромное значение для борьбы за бронзовые медали. Омония отставала на 2 очка, но принимала прямого конкурента на своем поле.

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Роман Безус вышел в старте хозяев и пытался забить прямым ударом с углового. Вратарь Ариса кончиками пальцев дотянулся до мяча. Первый тайм вообще прошел без голов, а вот после перерыва Омония уничтожила соперника. Угловые снова были грозным оружием "зеленых". Бывший легионер Шахтера Маркиньос Сиприано дважды идеально подал на головы партнеров.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Омонии, которая выскакивает на третью строчку. Эта же пара сойдется в двухматчевом полуфинале Кубка Кипра. В чемпионате остаются 4 тура. Безус и компания могут побороться и за лучшие медали, но нужны осечки АЕКа (+3 очка) и АПОЭЛа (+4, матч в запасе).

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