Боссы Челси не оставляют своих попыток воссоединить Михаила Мудрика и Артема Довбика в лондонском клубе.

Челси в летнее трансферное окно попытается подписать форварда Наполи Виктора Осимхема, сообщает Givemesport.

Довбык и Цыганков сыграли в футбольный гольф – видео челленджа украинцев в Жироне

В клубе, однако, опасаются, что могут не выдержать конкуренцию с ПСЖ. Осложняет возможный трансфер нигерийца и финансовый фэйр-плей. На такой случай у лондонцев есть план В. Согласно ему альтернативным вариантом для "синих" является трансфер нападающего Жироны и сборной Украины Артема Довбика.

Отмечается, что кроме украинца в шорт-лист Челси входят также Виктор Дьёкереш из Спортинга, Лаутаро Мартинес из Интера и Айвен Тоуни из Брентфорда.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 33 матча во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 7 ассистов. Его контракт с каталонцами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.

Довбик провоцирует фанатов и обгоняет Беллингема, Цыганков заставляет извиняться легенду Реала