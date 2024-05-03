Технического директора Вест Хэма Тима Стейдтена попросили держаться подальше от Дэвида Мойеса и его команды до конца сезона.

Пока Стейдтен ищет замену Девиду Мойесу, его попросили держаться подальше от тренера и игроков Вест Хэма. Об этом информирует The Standard. Контракт действующего наставника "молотобойцев" истекает в конце сезона и ожидается, что собеседование Мойеса с сопредседателем клуба Дэвидом Салливаном состоится после последнего матча команды в сезоне.

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Однако в течение последних недель в прессе появилась информация о том, что Мойес точно покинет Вест Хэм по окончании сезона. Поэтому Стейдтен уже приступил к поискам его замены.

Сообщается, что официально немцу не запрещали посещать тренировочную базу клуба, но после внутренних переговоров было решено, что ему не следует напрямую взаимодействовать с Мойесом или его подопечными. В то же время ожидается, что Тим продолжит присутствовать на матчах команды.

Вест Хэм занимает 8 место в турнирной таблице АПЛ и всё ещё может попасть в еврокубки на следующий сезон.

Стейдтен прибыл в Восточный Лондон прошлым летом, ранее он работал в леверкузенском Байере и бременском Вердере. С тех пор в прессе публиковались новости о напряженности между Мойесом и новым директором по поводу трансферных целей, но Вест Хэм пережил успешное трансферное окно, в котором были подписаны такие игроки, как Мохаммед Кудус, Эдсон Альварес и Джеймс Уорд-Праус.

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