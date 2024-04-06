В рамках субботней программы 31-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 31-й тур

Лутон – Борнмут – 2:1

Голы: Кларк, 53, Моррис, 90 – Таверниер, 52

Эвертон – Бёрнли – 1:0

Голы: Калверт-Льюин, 45+2

Удаление: О'Ши, 67 (Бёрнли)

Астон Вилла – Брентфорд – 3:3

Голы: Уоткинс, 39, 81, Роджерс, 46 – Йоргенсен, 59, Мбемо, 61, Висса, 68

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:2

Голы: Сарабия, 33 (пенальти) – Пакета, 73 (пен), Уорд-Праус, 85

Фулхэм – Ньюкасл – 0:1

Голы: Гимараес, 81

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Забарный снова вышел в основе Борнмута, отбегав полный выездной матч против Лутона. Поединок завершился поражением гостей, хотя именно они открыли счет на 52-й минуте – это Таверниер отметился шикарным дальним ударом. Хозяева отыгрались на 73-й в результате, когда сразу три защитника (включая Забарного) не смогли остановить Кларка в узком пространстве. Тот влетел в штрафную благодаря удачному рикошету и попал в правый нижний.

А на 90-й минуте Моррис замкнул подачу Вудроу, расстреляв ворота с линии вратарской. К сожалению, этот гол привез Забарный, который провалился в единоборстве с Карлтоном (украинец даже потерял равновесие). Больше голов не забивали – Лутон одержал первую победу с 30 января, преимущества 10-матчевую безвыигрышную серию.

В параллельном поединке Миколенко провел полную домашку с Бёрнли. "Ирискам" удалось добыть минимальную победу. Единственный гол на 45+2-й минуте забил Калверт-Льюин, которому чрезвычайно повезло – голкипер выбил мяч прямо в него. 1:0. Мерсисайдцы оторвались от зоны вылета на 4 очка.

Украинец провел блестящий поединок, получив вторую наивысшую оценку от Sofascore (7,4). Что наиболее важно, Миколенко выиграл все 5 попыток пройти себя на дриблинге, выполнил 5 удачных выносов и выиграл 7 из 8 единоборств. Кроме того, Виталий выполнил две точные передачи с продвижением и имел 1 пас под удар.

Егор Ярмолюк в выездной встрече с Астон Виллой вышел на 81-й минуте, когда все голы уже были забиты. Бирмингемцы круто начали, ведя со счетом 2:0 до 46-й минуты, однако затем "пчелы" перевернули ход игры. За 9 минут – от 59-й до 68-й – гости отгрузили аж три гола, вырвавшись вперед. 2:3. Впрочем, удержать свое преимущество они не смогли, пропустив прямо перед появлением Ярмолюка.

Уоткинс спас Виллу. 3:3! Ярмолюк же за 18 минут успел сделать 9 касаний и отдал 7 передач (4 точных), ничем не запомнившись.

В параллельном матче Ньюкасл выграл победу над Фулхэмом благодаря голу Гимараеса на 81-й минуте. Вест Хэм же в волевом стиле одолел Вулверхэмптон – 1:2. Команды забили по пенальти, а затем на 85-й минуте Уорд-Праус провел решающий удар.

Хотя на 9-й компенсированной "вулвз" мог спасти украинец Килман. К сожалению для хозяев, его гол не засчитали из-за офсайда.

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