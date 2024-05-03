Компания по продаже билетов Ticketgum создала игру за полтора месяца до старта Евро-2024, сообщает Gazeta Sporturilor. С помощью технологии она определила 10 самых сексуальных тренеров, которые будут участвовать в чемпионате Европы.

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В компьютер были введены абсолютно разные данные – от изображения лица, роста, доходов до подписчиков в социальных сетях и тому подобное.

Возглавил рейтинг наставник сборной Украины Сергей Ребров. В тройку также попали Эдвард Йорданеску (Румыния) и Михал Пробеж (Польша).

Топ-10 самых сексуальных тренеров Евро-2024 выглядит следующим образом:

1. Сергей Ребров (Украина).

2. Эдвард Йорданеску (Румыния).

3. Михал Пробеж (Польша).

4. Доменико Тедеско (Бельгия).

5. Гарет Саутгейт (Англия).

6. Роберто Мартинес (Португалия).

7. Франческо Кальцона (Словакия).

8. Златко Далич (Хорватия).

9. Стив Кларк (Шотландия).

10. Марко Росси (Венгрия).

Напомним, чемпионат Европы этим летом продлится с 14 июня по 14 июля. Турнир принимает Германия, матчи будут играть на десяти стадионах в десяти городах этой страны. Финал состоится на Олимпиаштадионе в Берлине.

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