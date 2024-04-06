В поединке 3-го тура второго этапа Чемпионской группы Первой лиги Карпаты на своем поле одолели ФСК Мариуполь (3:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, Чемпионская группа, 2-й этап, 3-й тур

Карпаты – ФСК Мариуполь – 3:1

Голы: Полегенько, 28, Невеш, 35, Подлепенец, 53 – Плакса, 5

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В очередном туре Чемпионской группы Карпаты принимали ФСК Мариуполь. Подопечные Олега Краснопоёрова не слишком удачно начали вторую часть сезона, расписав две ничьи подряд (с Эпицентром и Прикарпатьем), поэтому пытались поставить палки в колеса команде Мирона Маркевича.

Первоначальный план на игру удалось реализовать уже на 5-й минуте – после сумбура во вратарской площадке Карпат мяч отлетел к Родиону Плаксе и арендованный у Александрии хавбек с линии штрафной попал под перекладину.

Мариупольцы сразу же пытались развить успех, но удар Задои с дальней дистанции не стал проблемой для Кожухара. Некоторое время Карпаты вообще не могли подойти к чужой штрафной, но понемногу оправились от пропущенного гола и начали создавать моменты. Фетько прекрасно вырезал во вратарскую с левого фланга и Пидлепенец чудом не попал в ворота (мяч ударился о газон и пролетел над перекладиной). Упущенный момент вызвал настоящий шок у тренерского штаба Карпат.

На 18-й минуте Савин неожиданно пробил под дальнюю штангу, но Кожухарь успел среагировать. Тяжелая борьба в центре поля в конце концов увенчалась голом Карпат в середине тайма: Пидлепенец сбросил на ход Полегенько, который ворвался в штрафную, и Павел с острого угла восстановил статус-кво.

Забитый гол расслабил "львов", снял напряжение и через несколько минут Карпаты вышли вперед: Пидлепенец отдал в район одиннадцатиметровой отметки на Невеша, Игор под давлением защитника сумел удержать мяч, развернулся и перебросил сферу через голкипера приазовцев.

В конце тайма Пидлепенец бил из пределов штрафной под правую стойку и лишь реакция Каравашенко спасла ФСК Мариуполь от третьего гола. Однако то, что не удалось Павлу до перерыва, произошло после отдыха. Невеш отдал передачу из центра на правый фланг, Пидлепенец ворвался в штрафную, сместился ближе к центру, попутно обыграв двух защитников, и пробил в ближний угол – 3:1.

Мишенко в середине тайма имел шанс сократить отставание, но после мощного удара мяч пролетел мимо левой стойки.

"Зелено-белая" торсида гнала своих любимцев вперед, но Карпаты ограничились тремя голами. Победа принесла команде Маркевича 54 очка, закрепив на вершине Чемпионской группы, ФСК Мариуполь с 33-мя пунктами опустился на пятую строчку.

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