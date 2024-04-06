Как сообщалось ранее, украинский голкипер Реала Андрей Лунин подписал соглашение о сотрудничестве с самым могущественным агентом мира – Жорже Мендешем, который сотрудничал с Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Давидом Де Хеа, Жоау Фелишем и другими звездными игроками.

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По информации Don Diario, португалец уже успел провести разговор с президентом "сливочных" Флорентино Пересом относительно будущего Лунина. Отмечается, что босс Реала остался доволен диалогом – звездный португалец заверил, что украинский голкипер принял окончательное решение продлить контракт с мадридским клубом.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 11 поединках он отстоял "на ноль").

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