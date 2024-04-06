Матч, как и онлайн-трансляция Брайтон – Арсенал, стартовал 6 апреля в 19:30 по киевскому времени. Поединок на "Амексе" имел важное значение для северных лондонцев, ведь в случае победы они бы вышли на первое место (по крайней мере, в сутки). И наоборот – потеря очков оставила бы их на третьей позиции, серьезно ударив по шансам на чемпионство.

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Брайтон по старой памяти уважают все гранды, но в текущем сезоне команда Роберто слишком прогнозируемая и нестабильная. Почти все матчи против топ-5 "чайки" проиграли (выделяется только победа над Тоттенхэмом), поэтому Арсенал считали фаворитом. Микель Артета на эту встречу снова поставил Зинченко в старт – второй раз подряд.

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Свой статус фаворита "канониры" подтвердили уже на 2-й минуте, когда счет должен был открывать Габриэль. Центрбек оторвался от защитников, вышел на линию вратарской и замкнул подачу Эдегора со стандарта – немного неточно! Еще через 10 минут забивать мог Сака, который в фирменном стиле сместился на край штрафной, затем качнулся в центр и пробил под дальнюю штангу. Мяч разминулся с каркасом!

На 15-й минуте момент получил Жезус, который пошел на дальний угол вратарской и нанес удар головой (Хаверц выполнил подачу). И снова точности не хватило. Брайтон же ничем интересным не отвечал. Какие-то подходы к воротам были, но без острого завершения.

В конце концов, на 31-й минуте такой футбол вылился в пенальти в пользу северных лондонцев. Лемпти, который за несколько минут до этого зашкутил (но решил продолжить игру), выставил шлагбаум Жезусу в штрафной – арбитр свистнул фол, а Сака уверенно реализовал 11-метровый.

Таким образом, Букайо побил свой рекорд результативности в АПЛ (14 голов), причем на это ушло на девять матчей меньше (29 против 38).

После этого опасных моментов не возникало вплоть до конца тайма. Тем не менее, доминирование подопечных Микеля Артеты никуда не исчезло. В первом тайме "канониры" выдали 33 касания к мячу в штрафной площадке (третий лучший показатель в сезоне АПЛ) против 9-ти у Брайтона. Даже без учета пенальти они имели в 4 раза больший xG.

Во втором тайме ничего не изменилось. Хозяева снова провалили старт, едва не пропустив за две минуты после перерыва – это Жезус замыкал подачу с правого на ближнюю штангу (не попал). На 61-й же минуте Арсенал забил во второй раз. Сака потерял мяч перед штрафной, Эдегор отобрал его и перевел на правый фланг, а Жоржиньо прострелил на ближнюю – Хаверц оттуда прошил Вербрюггена. 0:2!

И без того невеселая односторонняя игра после этого совсем приуныла. Микель Артета провел контратакующие замены – фланги освежили Троссар и Мартинелли, а Томиясу укрепил оборону на уязвимом левом фланге. Зинченко отправился отдыхать.

Александр провел нормальный матч. Интересно, что на этот раз его привязали к флангу, поэтому появляться в опорной зоне приходилось только время от времени.

Так, не было эффектных хайлайтов, а ни к одному из голов украинец не присоединился. Как и к другим моментам (за единственным исключением). Первая и последняя передача с продвижением произошла на 70-й минуте – но она завершилась острым моментом. Зина запустил в прорыв Троссара, а тот с линии штрафной пробил под ближнюю штангу (Вербрюгген парировал).

В целом же, наш земляк обеспечивал быструю циркуляцию мяча на чужой половине поля. Он круто открывался, своевременно выполнял пасы, растягивал или перегружал оборону Брайтона. Да и сзади сыграл надежно с точки зрения позиционирования – Зинченко прекрасно балансировал атаку лондонцев, когда было нужно.

Ну а Арсенал довел дело до разгрома. Сработала замена Микеля Артеты: Троссар получил передачу от Хаверца и реализовал выход один на один – 0:3! "Канониры" хотя бы на сутки вернули себе первую строчку АПЛ, опережая Ливерпуль и Манчестер Сити на одно очко. Мерсисайдцы завтра сыграют против Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

В следующем матче АПЛ Арсенал 14 апреля сыграет дома против Астон Виллы. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Арсенал победит Астон Виллу. Коэффициент на победу команды Александра Зинченко – 1,3. На триумф подопечных Унаи Эмери дают аж 9,43. Ничью оценили в 5,99. В матчах этих команд проводят немало голов, поэтому можно рассчитывать, что Арсенал и Астон Вилла на двоих забьют больше 3 голов (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,74).

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