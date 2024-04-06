Команда нового президента УАФ Андрея Шевченко всего 2 месяца продержалась без разборок и резонансных историй.

“Грандиозный конфликт в УАФ! Главные действующие лица – вице-президент Александр Шевченко и финансовый директор Евгения Сагайдак. Первому отводится главная роль, второй – роль его жертвы.

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По крайней мере так получается, судя по докладной записке на имя главы УАФ Андрея Шевченко, оказавшейся в моем распоряжении. Ситуация остросюжетная. Но если коротко:

– Александр Шевченко, который возглавляет комитет детско-юношеского футбола, собирался по своему усмотрению распоряжаться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024 и направить их на футзал;

– Е. Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила порцию словесных оскорблений и угроз;

– У конфликта есть свидетели. Это первый вице-президент Павел Бойчук, генсек Игорь Грищенко и глава ассоциации футзала Сергей Владыко;

– Ситуация уже переросла в производство, которое по факту письменного обращения открыли в комитете по этике и контрольно-дисциплинарном комитете УАФ.

По моей информации, если конфликт не решится на уровне УАФ, Евгения Сагайдак, которая считает себя потерпевшей, собирается обратиться в правоохранительные органы", – написал инсайдер Игорь Бурбас, прикрепив обращение Сагайдак в адрес Андрея Шевченко. Напомним, легендарный нападающий возглавил УАФ лишь 25 января и пока обходился без громких скандалов.

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