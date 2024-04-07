Чемпионат Португалии, 28

Спортинг – Бенфика – 2:1

Голы: Катамо, 1, 90 – Бах, 45

Бенфика не смогла выйти в финал Кубка Португалии – к игре Трубина остались вопросы

Анатолий Трубин вышел в стартовом составе Бенфики на матч против Спортинга. Украинский голкипер пропустил очень быстрый гол. На первой минуте встречи возник острый момент после атаки хозяев поля. Анатолий рукой дотянулся до мяча после навеса Педру Гонсалвеша, но переправил его на Катамо, который прекрасно разобрался с моментом. Бенфике удалось отыграться лишь перед самым перерывом. Бах сравнял счет с передачи Ди Марии.

После перерыва у ворот Трубина возникло два горячих момента. Дьоркереш дважды попытался пробить. В первом моменте Анатолий справился с мячом, а во втором Виктор попал в перекладину. Бенфика ответила ударом Нереса, но в целом во втором тайме "орлы" не часто доводили свои атаки до удара. На 87 минут Спортинг едва не забил второй гол в ворота Трубина, но Браганса наступил на мяч и не смог нанести удар. Хозяева поля уже же оформили победу. Катамо отобрал мяч после подачи углового и мощно пробил, не оставив шансов Анталию.

Бенфика находится на второй строчке с 67 баллами, а Спортинг лидирует с 71 очком. Стоит заметить, что "орлы" второй раз проиграли "львами" в этом сезоне. В начале апреля Спортинг выбросил Бенфику из Кубка Португалии, одержав победу 4:3 по итогам двух матчей.

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