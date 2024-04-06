Это был классический матч за 6 очков между борцами за выживание. Оболонь опережала Верес на 2 пункта, но имела ужасную историю противостояний с ровенчанами – три поражения и три ничьи.

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Хозяева быстро сделали заявку на продолжение серии. Янаков спровоцировал фол Приймака в штрафной площадке и сам реализовал пенальти на 6-й минуте. Верес продолжил давить и вскоре забил еще раз. Тот-таки Янаков замкнул прострел Гайдучика, но после подсказки VAR бригада Александра Шандора зафиксировала офсайд у ассистента.

Второй гол никуда от Вереса не делся. Атака ровенчан якобы "захлебнулась", однако Кучеров залетел вторым темпом и подал на Гайдучика. Форвард Вереса ударом с лету эффектно вогнал мяч под стойку. Николай должен был делать дубль, но решил замыкать дальнюю стойку "неправильной ногой".

Оболонь ничего не смогла поделать и после перерыва. Гайдучик снова не справился с пустыми воротами, партнеры дважды сотрясли каркас. Впрочем, Яго Сикейра таки довел дело до разгрома обводящим ударом. 3:0 – Верес одержал самую крупную победу в сезоне и возглавил зону переходных матчей.

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