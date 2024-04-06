В субботу 28-й тур чемпионата Германии продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 28-й тур

Хайденхайм – Бавария – 3:2

Голы: Сесса, 50, Кляйндинст, 51, 79 – Кейн, 38, Гнабри, 45

Унион Берлин – Байер – 0:1

Гол: Вирц, 45+7 (п.)

Удаление: Госенс, 45+3 (Унион, вторая желтая карточка)

Фрайбург – РБ Лейпциг – 1:4

Голы: Грифо, 59 – Айдара, 2, Опенда, 18, 44, Шешко, 54

Нереализованный пенальти: Хёлер, 39 (Фрайбург)

Кельн – Бохум – 2:1

Голы: Тиггес, 90+1, Вальдшмидт, 90+2 – Паслак, 53

Майнц – Дармштадт – 4:0

Голы: Ханче-Ольсен, 32, Груда, 60, Сун Ли, 80, 84

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Бавария в гостях сенсационно уступила Хайденхайму. Хотя все начиналось для мюнхенцев очень хорошо. В конце первого тайма Кейн вывел "Ротен" вперед, а Гнабри забил гол в раздевалку. Преимущество в два мяча расслабило подопечных Тухеля и уже в начале второго тайма хозяева в течение минуты полностью восстановили статус-кво.

А за 10 минут до конца матча Кляйндинст добил соперника, оформив дубль. Бавария хотя бы сравнять так и не смогла. Мюнхенцы в турнирной таблице остаются вторыми, но расстояние от Байера увеличилось уже до 16 (!!!) очков.

Леверкузенцы в свою очередь одержали трудовую победу над Унионом. Госенс в добавленное время заработал второй "горчичник" и оставил берлинцев в меньшинстве, а через мгновение Триммель сыграл рукой в собственной штрафной – Вирц реализовал пенальти еще до перерыва. После отдыха команды не забивали – Алонсо и Ко стали еще на шаг ближе к заветной Салатнице.

РБ Лейпциг на выезде разгромил Фрайбург. Айдара уже на 2-й минуте шокировал соперника, а на перерыв "быки" ушли побеждая 3:0 (дублем отметился Опенда). Хозяева имели шанс размочить счет, но Хёлер с пенальти попал в перекладину.

После отдыха Шешко окончательно снял вопрос о победителе, а Грифо сумел забить гол престижа. Подопечные Марко Розе поднялись в топ-4 и теперь все будет зависеть от того, как сыграет дортмундская Боруссия со Штутгартом.

Кельн в матче с Бохумом прервал 7-матчевую безвыигрышную серию. И сделал это более чем эффектно. Пропустив в начале второго тайма, "козлы" уже в добавленное время забили дважды подряд с разрывом в минуту, и украли у рурцев, казалось, стопроцентную победу.

В еще одном поединке Майнц в битве неудачников не оставил шансов Дармштадту. Худшая команда Бундеслиги глотнула четыре сухих мяча и продолжает безнадежно прозябать на дне турнирной таблицы.

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