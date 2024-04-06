Первое римское дерби для Игора Тудора и Даниэле Де Росси на тренерской скамье. Лацио мало того, что не был фаворитом, да еще и не мог рассчитывать на Дзакканьи, который получил травму лодыжки в матче против Ювентуса. У Ромы же противоположные новости – Дибала восстановился, а Пеллегрини вернулся после дисквалификации.

Милан одержал седьмую победу подряд – голевой рекорд Пулишича и красная за кунг-фу

"Волки" и начали игру интереснее. Анхелиньо активно шел в атаку, Паредес выполнил парочку неплохих ударов издали. Лацио мог дать болезненный ответ. Исаксен вывел на удар Иммобиле. Чиро, находясь в метрах 10-ти до ворот, попал в сетку с внешней стороны. Это была одиночная вспышка. Полноценно перехватить инициативу номинальные гости не смогли.

Рома продолжила искать счастья в дальних ударах. Попыток было немало, но отметить стоит Пеллегрини. Голкипер "орлов" в этом моменте действительно спас. Открыть счет помог угловой в конце первого тайма. После подачи Манчини мощно внес мяч в сетку. Романьоли провалил этот эпизод и на вторую половину уже не вышел. Также в перерыве Игор Тудор заменил Иммобиле и Исаксена.

Эти изменения дали результат не сразу. Наоборот, Рома на 55-й минуте могла удвоить преимущество. Лукаку разогнал атаку и вывел на удар Эль-Шарави. Тот уже разобрался с голкипером, но вколотил в штангу ворот. В ответ Лацио создал гол из ничего. Гендузи зацепился за мяч рядом с чужой штрафной и прострелил на Камаду. Японец момент реализовал, но находился в офсайде. Настолько явном, что арбитры зафиксировали его и без помощи VAR.

Постепенно Рома перешла на прагматичную тактику. Результат ее устраивал, а Лацио не очень уверенно действовал в позиционных атаках. Поэтому едва ли не главным событием были не моменты, а замена. Тамми Абарахам дебютировал в нынешнем сезоне. Англичанин находился в лазарете с июня прошлого года.

В конце концов, Рома удержала победу и закрепилась на пятом месте турнирной таблицы, которое в этом сезоне имеет все шансы стать лигочемпионовским. Лацио теперь отстает от соседей на 9 очков. Стоит заметить, что подопечные Даниэле Де Росси прервали худшую "сухую" серию в истории клуба в рамках дерби, ведь не забивали в четырех предыдущих матчах.