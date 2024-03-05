Украина

Александрия – Шахтер: КДК УАФ принял официальное решение относительно скандального матча УПЛ. Команде Руслана Ротаня засчитали техническое поражение за участие в игре незаявленного футболиста. Динамо уже забрало деньги, которыми стимулировало Александрию на матч с Шахтером.

Сергей Ребров выбрал состав сборной Украины на плей-офф за Евро-2024 – капитана нет среди 32 фамилий. Список делегации опубликовало Министерство молодежи и спорта Украины, а позже появилась информация, что он не соответствует действительности. Официальных комментариев УАФ на момент выхода новости не было.

Сын Андрея Шевченко молниеносно получил гражданство Украины – тренер юношеской сборной уже рассчитывает на него.

Скауты клубов АПЛ и Бундеслиги просматривали вратаря УПЛ.

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