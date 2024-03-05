Главные новости 4 марта: эпопея со списком сборной Украины на плей-офф Евро, Шахтеру засчитали техническую победу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 4 марта.
Украина
Александрия – Шахтер: КДК УАФ принял официальное решение относительно скандального матча УПЛ. Команде Руслана Ротаня засчитали техническое поражение за участие в игре незаявленного футболиста. Динамо уже забрало деньги, которыми стимулировало Александрию на матч с Шахтером.
Сергей Ребров выбрал состав сборной Украины на плей-офф за Евро-2024 – капитана нет среди 32 фамилий. Список делегации опубликовало Министерство молодежи и спорта Украины, а позже появилась информация, что он не соответствует действительности. Официальных комментариев УАФ на момент выхода новости не было.
Сын Андрея Шевченко молниеносно получил гражданство Украины – тренер юношеской сборной уже рассчитывает на него.
Скауты клубов АПЛ и Бундеслиги просматривали вратаря УПЛ.
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