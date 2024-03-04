Кристиан Шевченко, сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко, возможно, сможет помочь молодежной сборной Украины уже в ближайшее время.

Кристиан Шевченко получил гражданство Украины, а процедура длилась чуть меньше двух месяцев, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что он теперь может выступать за юношеские сборные Украины. Осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА. Кроме этого, тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко уже рассчитывает на него и хочет задействовать на позиции вингера.

Добавим, что 20-26 марта должен пройти элит-раунд для сборной Украины U-19 – соперниками станут Северная Македония, Латвия и Швейцария. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за 2 недели до старта турнира должна быть сформирована заявка.

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