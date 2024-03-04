"В прошлом туре, на одном из матчей УПЛ, были скауты двух клубов. Один – из АПЛ, и второй... Тут я не окончательно уверен, но сказали мне, что Германия.

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Клубы Бундеслиги и АПЛ, которые смотрели на конкретного вратаря. Мне сказали, что Фесюна (вратаря Колоса – прим.) не предупредили, и это правильно", – поделился Михаил Спиваковский на YouTube-канале ТаТоТаке.

В текущем сезоне Фесюн провел 18 матчей за Колос, в 10 из которых оставил ворота в неприкосновенности, в общем пропустив 11 голов.

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