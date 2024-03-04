Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало состав делегации национальной сборной на матч плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Сергей Ребров выбрал 26 игроков в основной список и еще 6 – в резервный. Главная потеря – капитан Андрей Ярмоленко, который не успевает набрать форму после тяжелой травмы.

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Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика);

Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Сваток (СК Днепр-1), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Виктор Цыганков (Жирона), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа), Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси)

Форварды: Даниил Сикан (Шахтер), Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия).

Резервный список: вратарь Дмитрий Ризнык (Шахтер), защитник Максим Таловеров (ЛАСК), полузащитники Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – Динамо), форварды Назарий Русин (Сандерленд) и Владислав Ванат (Динамо).

Напомним, сборная Украины проведет полуфинал плей-офф на поле Боснии 21 марта. В случае успеха "сине-желтые" встретятся с победителем пары Израиль – Исландия в битве за путевку на Евро-2024. Этот матч состоится 26 марта.

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