Лига чемпионов АФК, четвертьфинал, первый матч

Аль-Айн – Аль-Наср – 1:0

Гол: Рахими, 44

Удаление: Ляпорт, 90+4 (АН)

Соперником Роналду и компании стал Аль-Айн, который в прошлом сезоне представляли Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко. Сейчас вице-чемпиона ОАЭ возглавляет легендарный аргентинец Эрнан Креспо.

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Аль-Айн мог выходить вперед уже в середине первого тайма, но гол Каку отменили из-за офсайда. Аль-Наср звоночек не услышал и таки пропустил под занавес тайма. Рахими "вклинился" между защитниками, обыграл Оспину и покатил в пустые ворота.

Роналду благодаря дисквалификации отдохнул в чемпионате, но сегодня игра у 39-летнего португальца не пошла. Криш запорол роскошный шанс вырвать для Аль-Насра хотя бы ничью. Мяч после рикошета отлетел прямо в ноги Роналду, однако тот с 6 метров бесхитростно влепил в кипера.

How did Cristiano Ronaldo managed to Miss this Easy Chance pic.twitter.com/Go62fW3v64 — ACE (fan) (@FCB_ACEE) March 4, 2024

Арбитр добавил аж 11 минут, в течение которых крышу сорвало Ляпорту. Экс-защитник Ман Сити коварно ударил соперника локтем в спину – прямая красная.

Местные трибуны решили добить Роналду скандированием "Месси, Месси!". Капитан Аль-Насра не хотел это слушать и быстренько побежал в подтрибунку после финального свистка. 11 марта будет шанс отомстить на своем поле.

The whole Crowd Started chanting "Messi, Messi" after the End of 1st Half of Ronaldo's Al Nassr Game



You'll Never see fans in USA doing this for Ronaldo pic.twitter.com/tMFWUe4gqO — ACE (fan) (@FCB_ACEE) March 4, 2024

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