Роналду не забил с 6 метров и убегал от Месси – Аль-Наср проиграл экс-команде Реброва в 1/4 финала азиатской ЛЧ
Возвращение Криштиану Роналду не помогло Аль-Насру удачно провести матч азиатской ЛЧ.
Лига чемпионов АФК, четвертьфинал, первый матч
Аль-Айн – Аль-Наср – 1:0
Гол: Рахими, 44
Удаление: Ляпорт, 90+4 (АН)
Соперником Роналду и компании стал Аль-Айн, который в прошлом сезоне представляли Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко. Сейчас вице-чемпиона ОАЭ возглавляет легендарный аргентинец Эрнан Креспо.
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Аль-Айн мог выходить вперед уже в середине первого тайма, но гол Каку отменили из-за офсайда. Аль-Наср звоночек не услышал и таки пропустил под занавес тайма. Рахими "вклинился" между защитниками, обыграл Оспину и покатил в пустые ворота.
Роналду благодаря дисквалификации отдохнул в чемпионате, но сегодня игра у 39-летнего португальца не пошла. Криш запорол роскошный шанс вырвать для Аль-Насра хотя бы ничью. Мяч после рикошета отлетел прямо в ноги Роналду, однако тот с 6 метров бесхитростно влепил в кипера.
Арбитр добавил аж 11 минут, в течение которых крышу сорвало Ляпорту. Экс-защитник Ман Сити коварно ударил соперника локтем в спину – прямая красная.
Местные трибуны решили добить Роналду скандированием "Месси, Месси!". Капитан Аль-Насра не хотел это слушать и быстренько побежал в подтрибунку после финального свистка. 11 марта будет шанс отомстить на своем поле.
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