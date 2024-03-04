Полузащитник гданьской Лехии Максим Хлань приоющился к разгрому Ресовии в матче 22-го тура второго по силе дивизиона Польши. Смотрите видео гола украинца в этой новости на "Футбол 24".

Польша, Дивизион 1, 22-й тур

Лехия – Ресовия – 4:0

Голы: Хлань, 5, Нойгебауэр, 20, 25, Мена, 45

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Украинский вингер Максим Хлань продолжает феерить в Польше. В матче очередного тура наш земляк уже на 5-й минуте расписался в воротах жешувской Ресовии, а затем ассистировал Нойгебауэру во время второго гола. До конца тайма Лехия забила еще дважды, превратив вторую половину встречи в тренировку с повышенной ответственностью.

Победа позволила ей набрать 41 очко и потеснить со второй строчки Тихи. От лидера – Арки – Лехия отстает на 2 пункта.

Напомним, Хлань в текущем сезоне провел за польский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста. Его контакт с Лехией действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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