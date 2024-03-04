Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола определился с судьбой матча 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером.

Матч Александрия -– Шахтер завершился скандалом, ведь на поле вышел Иван Калюжный, который не был заявлен в составе александрийцев.

Александрия официально внесла игрока в заявку на УПЛ – он может стоить технического поражения в игре с Шахтером

На официальном сайте УАФ появились результаты заседания КДК УАФ. Были приняты следующие решения относительно этого поединка 18-го тура:

– аннулировать результат матча 18-го тура УПЛ Александрия – Шахтер.

– засчитать ФК Александрия техническое поражение (0:3), а Шахтеру – техническую победу.

Ротань круто закрыл Шахтер – Александрия отобрала очки у беззубых "горняков", Зубков получил травму