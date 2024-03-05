Министерство молодежи и спорта Украины еще 27 февраля обнародовало приказ, в котором "прятался" якобы состав национальной команды на полуфинал плей-офф против Боснии и Герцеговины. Впрочем, никакого подтверждения от УАФ или главного тренера Сергея Реброва до сих пор нет.

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"В штабе сборной Украины удивлены опубликованным Минмолодежспорта списком игроков, которые отправятся в Боснию на поединок плей-офф отбора к Евро-2024. По многим позициям он не соответствует действительности. Настоящий список, как ожидается, будет обнародован через неделю", – написал журналист Дмитрий Ильченко.

Напомним, сборная Украины проведет полуфинал плей-офф на поле Боснии 21 марта. В случае успеха "сине-желтые" встретятся с победителем пары Израиль – Исландия в битве за путевку на Евро-2024. Этот матч состоится 26 марта.

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