Динамо забрало деньги, которыми стимулировало Александрию на матч с Шахтером, – источник
Киевский клуб решил вернуть средства после присуждения технического поражения команде Руслана Ротаня.
После матча Александрия – Шахтер произошел курьезный инцидент не без участия третьих лиц, сообщает Футбол Украины.
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По информации источника, Динамо решило простимулировать команду Руслана Ротаня перед матчем с "горняками" и после его завершения перечислило команде определенную сумму денег.
Однако после того, как в сети появилась информация о возможном техническом поражении Александрии (из-за участия в игре незаявленного Ивана Калюжного), эти средства решили забрать обратно.
Напомним, сегодня контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат матча 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером (0:0), засчитав первым техническое поражение (0:3).
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