После матча Александрия – Шахтер произошел курьезный инцидент не без участия третьих лиц, сообщает Футбол Украины.

Александрия – Шахтер: КДК УАФ принял официальное решение по скандальному матчу

По информации источника, Динамо решило простимулировать команду Руслана Ротаня перед матчем с "горняками" и после его завершения перечислило команде определенную сумму денег.

Однако после того, как в сети появилась информация о возможном техническом поражении Александрии (из-за участия в игре незаявленного Ивана Калюжного), эти средства решили забрать обратно.

Напомним, сегодня контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат матча 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером (0:0), засчитав первым техническое поражение (0:3).

Ротань круто закрыл Шахтер – Александрия отобрала очки у беззубых "горняков", Зубков получил травму