Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал видео, в котором наглядно продемонстрированы будущие изменения.

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Теперь во всех трех турнирах будет по 36 участников, то есть в ЛЧ появляется 4 бонусных места. Вместо привычного группового этапа команды фактически будут выступать в единой лиге. Сначала они будут распределены по 4 корзинам посева. Затем каждая команда сыграет с 2 соперниками из каждой из корзин (один соперник дома, один на выезде), всего получается 8 матчей. В Лиге конференций система несколько иная – 6 корзин, 6 матчей (по одному сопернику из каждой корзины).

8 лучших выйдут напрямую в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, перейдут к стыковым матчам, чтобы определить восьмерку, которая присоединится к лучшим на стадии 1/8 финала (начиная с нее все привычно). Система несколько напоминает нынешний плей-офф ЛЕ и ЛК. Клубы, занявшие места с 25-го по 36-е, вылетают из еврокубков и уже никуда не опускаются, как это доступно сейчас.

Новый групповой этап ЛЧ и ЛЕ несколько затянется – с сентября по январь, а ЛК "успеет" завершиться в декабре благодаря меньшему количеству матчей. Еще одно важное нововведение – "эксклюзивные недели" для каждого из турниров, когда в течение определенной недели будут играться матчи исключительно одного соревнования. Для ЛЧ это вторник, среда, четверг, для ЛЕ это среда, четверг, а ЛК наконец будет "одинокой" в один четверг.

An exciting new era for European club football awaits ?



Here’s how the #UCL will look from 2024/25 pic.twitter.com/mEffFOpX2O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024

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