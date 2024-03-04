Матч, как и онлайн-трансляция Интер – Дженоа, стартовал в 21:45 на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Этот поединок закрывал 27-й тур чемпионата Италии.

Руслан Малиновский начал игру в запасе, а перед командой Альберто Джилардино стояла сверхсложная задача. И дело даже не в том, что последний раз Дженоа обыгрывала "нерадзурри" на выезде в рамках чемпионата еще 30 лет назад. Интер уверенно мчится к Скудетто – на момент начала игры "нерадзурри" имели 12-очковый отрыв от Ювентуса, который накануне проиграл свой матч Наполи. Победа над Дженоа укрепляла лидерство команды Симоне Индзаги до невероятных 15-ти пунктов. К слову, для наставника Интера это был 300-й матч Серии А в статусе тренера.

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Его подопечные пребывают в отличной форме. Победная серия миланского клуба насчитывала 11 поединков во всех турнирах – Интер выиграл все матчи 2024 года. Последней командой, которая отбирала очки у лидера Серии А, была как раз Дженоа. В конце декабря 2023-го подопечные Альберто Джилардино дома сыграли с Интером вничью 1:1. Впрочем, шансов повторить тот успех команде Руслана Малиновского прогнозировали мизер.

Начало игры прошло очень спокойно. В первые минуты сперва Мартинес, а затем и Зоммер поочередно выходили из ворот, опережая форвардов соперников. Низкий темп, катание мяча в центре поля и полное отсутствие ударов по воротам – итог стартовой 14-минутки. Интер, который в ближайшие две недели сыграет с Болоньей, Атлетико и Наполи, никуда не торопился, а Дженоа такой сценарий вполне устраивал. "Грифоны" даже больше владели мячом в дебюте поединка, но атаковать тоже не спешили.

На 15-й минуте Интер создал первый момент. Федерико Димарко оказался на позиции центрфорварда, но с двух попыток не смог пробить Мартинеса. Еще и в офсайд залез левый защитник хозяев. Дженоа ответила очень неудачным ударом Ретеги после подачи углового. Ну, хотя бы первый "официальный" удар в сторону ворот. Следующий момент был куда острее – Барелла технично в касание перебросил Мартинеса после навеса в штрафную. Перебросил и кипера, и ворота. Лучший момент за четверть матча.

А вот Дженоа должна была забивать. Ретеги после подачи Сабелли отклеился от Павара и пробил головой в противоход Зоммеру. Швейцарский кипер выдал суперсейв, а Гудмундссон, который был первым на добивании, в падении не попал с нескольких метров! Супершанс не использовали гости, и очень быстро поплатились. На 30-й минуте Асллани забил свой первый гол за Интер в Серии А. Алексис Санчес классным пасом вывел албанца почти один на один с Мартинесом, а тот что есть силы выстрелил под перекладину. 1:0 в пользу хозяев.

Этот счет держался недолго. Барелла на скорости ворвался в штрафную и пробил. Удар был неточный, однако Френдруп, который уже имел желтую, в подкате зацепил хавбека Интера. Арбитр после длительного просмотра VAR решил, что это пенальти. Его реализовал Алексис Санчес, который к ассисту добавил и забитый гол. Первый в нынешнем сезоне чемпионата Италии. 2:0 без особых сверхусилий со стороны Интера. Лидер чемпионата включился на несколько минут и добыл комфортное преимущество. Мхитарян на последних секундах тайма мог доводить до разгрома, однако его удар заблокировали.

На второй тайм Джилардино уже не выпустил Френдрупа, который имел желтую карточку и "привез" пенальти. Вместо него появился не Руслан Малиновский, как нам бы этого хотелось, а Строотман. Кевин вышел "удачно" – предупреждение уже на 47-й минуте за фол против Лаутаро в центре поля.

Интер продолжал давить – как будто и не было перерыва и двух голов преимущества для "нерадзурри". Удар Дармиана в прыжке заблокировал Васкес, а Мартинес справился с мощным выстрелом Мхитаряна. Но забила Дженоа. На 54-й минуте роскошный удар удался Хоану Васкесу. Защитник гостей в касание пробил с лета, поймав вынос мяча, и попал точно в дальний угол! Красивый гол вернул гостей в игру.

Джилардино выпустил Спенса и Витинью, пытаясь развить успех. Последний тут же забил ударом с линии штрафной после скидки Ретеги, однако порадоваться не успел. Офсайд. Слишком рано расслабился Интер – считанные сантиметры отделили Дженоа от второго гола.

Индзаги снял Димарко с Алексисом, выпустив Ачерби и Тюрама. Тут же Лаутаро пытался выпросить пенальти, однако вместо 11-метрового получил желтую, после которой уступил место на поле Арнаутовичу. Руслан Малиновский на поле так и не вышел, хотя одна замена у Джилардино еще была. Впервые с 10 декабря украинский полузащитник не получил ни минуты.

В итоге 2:1 – Интер набрал 72 пункта и оформил 15-очковый отрыв от Ювентуса. Милан отстает от лидера чемпионата на 16 баллов. Дженоа осталась на 12-й позиции, имея 33 очка.

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