Україна

Олександрія – Шахтар: КДК УАФ ухвалив офіційне рішення щодо скандального матчу УПЛ. Команді Руслана Ротаня зарахували технічну поразку за участь у грі незаявленого футболіста. Динамо вже забрало гроші, якими стимулювало Олександрію на матч з Шахтарем.

Сергій Ребров обрав склад збірної України на плей-офф за Євро-2024 – капітана немає серед 32 прізвищ. Список делегації опублікувало Міністерство молоді та спорту України, а пізніше з'явилася інформація, що він не відповідає дійсності. Офіційних коментарів УАФ на момент виходу новини не було.

Син Андрія Шевченка блискавично отримав громадянство України – тренер юнацької збірної вже розраховує на нього.

Скаути клубів АПЛ та Бундесліги переглядали воротаря УПЛ.

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