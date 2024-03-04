Жирона потерпела уже третье выездное поражение подряд, неожиданно уступив Мальорке (0:1). Пробить компактные оборонительные редуты "островитян" не удалось ни Савио, ни украинскому дуэту Цыганкова/Довбика.

На Месталье же Реал оступился в противостоянии с Валенсией (2:2). В украинском дерби Роман Яремчук сумел переиграть Андрея Лунина после ошибки Карвахаля и записал в свой актив уже третий гол в сезоне. Матч завершился скандалом – арбитр Хиль Мансано дал финальный свисток, преждевременно остановив голевую атаку "сливочных" на 99-й минуте. О голевом голоде Довбика, прогрессе Яремчука, потенциальном трансфере Александра Тымчика в Жирону и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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