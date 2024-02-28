Украина

Александрия сделала официальное заявление относительно матча с Шахтером – клуб уже нашел виновного и ждет технического поражения.

Минмолодежьспорта освободило УАФ от мобилизации – "критически важный союз".

Сборная Украины во второй раз разбила Болгарию в женской Лиге наций – "сине-желтые" официально избежали понижения в классе.

В бюджете УАФ дефицит на миллионы евро.

Мир

Манчестер Сити уничтожил Лутон в 1/8 Кубка Англии в 1/8 Кубка Англии – Холанд забил 5 голов, ассистентский покер Де Брюйне.

Мбаппе может перейти в Реал не один – клан Килиана готовит еще один побег из ПСЖ в Мадрид.

Хави сенсационно может изменить мнение об уходе из Барселоны – известно, что будет влиять на решение тренера.

Украинцы за рубежом

Сын Шевченко голом вывел Уотфорд в финал Кубка – кандидат в сборную Украины забил уже в 4-м матче.

Зинченко стал вторым в Европе по важному футбольному компоненту – украинец на уровне звезды Реала, Испания шокирована.

Ложь о транжире Довбике и магический Цыганков, Жирона танцует под каталонским дождем.

Лунин поставил Кепи мат, а Перес требует переговоров: испанские СМИ – о вратарском чуде в Реале.