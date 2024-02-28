Главные новости 27 февраля: Шахтер получит техническую победу над Александрией, миллионные долги УАФ
"Футбол 24" представляет дайджест новостей за вторник, 27 февраля.
Украина
Александрия сделала официальное заявление относительно матча с Шахтером – клуб уже нашел виновного и ждет технического поражения.
Минмолодежьспорта освободило УАФ от мобилизации – "критически важный союз".
Сборная Украины во второй раз разбила Болгарию в женской Лиге наций – "сине-желтые" официально избежали понижения в классе.
В бюджете УАФ дефицит на миллионы евро.
Мир
Манчестер Сити уничтожил Лутон в 1/8 Кубка Англии в 1/8 Кубка Англии – Холанд забил 5 голов, ассистентский покер Де Брюйне.
Мбаппе может перейти в Реал не один – клан Килиана готовит еще один побег из ПСЖ в Мадрид.
Хави сенсационно может изменить мнение об уходе из Барселоны – известно, что будет влиять на решение тренера.
Украинцы за рубежом
Сын Шевченко голом вывел Уотфорд в финал Кубка – кандидат в сборную Украины забил уже в 4-м матче.
Зинченко стал вторым в Европе по важному футбольному компоненту – украинец на уровне звезды Реала, Испания шокирована.
Ложь о транжире Довбике и магический Цыганков, Жирона танцует под каталонским дождем.
Лунин поставил Кепи мат, а Перес требует переговоров: испанские СМИ – о вратарском чуде в Реале.