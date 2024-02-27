Главный тренер Барселоны Хави размышляет над важным шагом в своей карьере. Не исключено, что тренер передумает уходить из клуба.

В конце января испанец объявил, что покинет "блаугранас" после завершения сезона. Впрочем, Хави может изменить свое мнение.

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Как сообщает El Chiringuito TV, если в команду вернется бывший спортивный директор Барселоны Хорди Кройф, то Хави бы рассмотрел возможность остаться. Окружение тренера говорит, что "в футболе никогда не знаешь, что произойдет". Но, если президент каталонцев Жоан Лапорта продолжит доверять Деку, испанский специалист не передумает и будет придерживаться плана, который озвучил.

Напомним, что Кройф покинул Барселону в мае 2023 года. Деку заменил Хорди на посту спортивного директора.

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