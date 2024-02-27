"Футбол 24" анализирует игру украинского голкипера Андрея Лунина, которая позволила ему застолбить за собой место в основе Реала.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин вышел в безоговорочные лидеры среди всех вратарей Ла Лиги по проценту отраженных ударов – 81,1%. Удалось осуществить невероятный сейв и в крайнем матче против Севильи (0: 1). Лунин среагировал на выстрел в упор от форварда андалусийцев Исаака Ромеро, отбив мяч коленом.

Испанские обозреватели уже успели наречь спасение сейвом года и поставили окончательную точку в споре за звание № 1 в воротах королевского клуба. Приговор – арендованный в Челси баск Кепа Ариссабалага окончательно проиграл конкуренцию украинцу. Об этом и не только смотрите в свежем выпуске YouTube-канала"Футбол 24".

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