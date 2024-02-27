Каталонская Жирона сумела вернуть веру фанатов в то, что команда способна побороться за путевку в Лигу чемпионов. После двух поражений подряд подопечные Мичела Санчеса в непростом поединке сумели расконсервировать насыщенные оборонительные редуты Райо Вальекано (3:0). В конце поединка сверкал юный бразилец Савио, который оформил дубль.

Открыть же счет удалось в начале второго тайма благодаря точному выстрелу с левой Виктора Цыганкова. Разочаровал своими действиями другой украинский легионер Жироны, лучший бомбардир текущего сезона Артем Довбик, который упустил несколько хороших возможностей отличиться. Об этом и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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