Україна

Олександрія зробила офіційну заяву щодо матчу з Шахтарем – клуб уже знайшов винного і чекає на технічну поразку.

Мінмолодьспорту звільнило УАФ від мобілізації – "критично важлива спілка".

Збірна України вдруге розбила Болгарію у жіночій Лізі націй – "синьо-жовті" офіційно уникли пониження у класі.

У бюджеті УАФ дефіцит на мільйони євро.

Світ

Манчестер Сіті знищив Лутон в 1/8 Кубка Англії – Холанд забив 5 голів, асистентський покер Де Брюйне.

Мбаппе може перейти в Реал не один – клан Кіліана готує ще одну втечу з ПСЖ у Мадрид.

Хаві сенсаційно може змінити думку щодо відходу з Барселони – відомо, що впливатиме на рішення тренера.

Українці за кордоном

Син Шевченка голом вивів Уотфорд у фінал Кубка – кандидат у збірну України забив вже у 4-му матчі.

Зінченко став другим у Європі за важливим футбольним компонентом – українець на рівні зірки Реала, Іспанія шокована.

Брехня про марнотрата Довбика і магічний Циганков, Жирона танцює під каталонським дощем.

Лунін поставив Кепі мат, а Перес вимагає переговорів: іспанські ЗМІ – про воротарське диво в Реалі.