Головні новини 27 лютого: Шахтар отримає технічну перемогу над Олександрією, мільйонні борги УАФ, ще один Мбаппе у Реалі
"Футбол 24" презентує дайджест новин за вівторок, 27 лютого.
Україна
Олександрія зробила офіційну заяву щодо матчу з Шахтарем – клуб уже знайшов винного і чекає на технічну поразку.
Мінмолодьспорту звільнило УАФ від мобілізації – "критично важлива спілка".
Збірна України вдруге розбила Болгарію у жіночій Лізі націй – "синьо-жовті" офіційно уникли пониження у класі.
У бюджеті УАФ дефіцит на мільйони євро.
Світ
Манчестер Сіті знищив Лутон в 1/8 Кубка Англії – Холанд забив 5 голів, асистентський покер Де Брюйне.
Мбаппе може перейти в Реал не один – клан Кіліана готує ще одну втечу з ПСЖ у Мадрид.
Хаві сенсаційно може змінити думку щодо відходу з Барселони – відомо, що впливатиме на рішення тренера.
Українці за кордоном
Син Шевченка голом вивів Уотфорд у фінал Кубка – кандидат у збірну України забив вже у 4-му матчі.
Зінченко став другим у Європі за важливим футбольним компонентом – українець на рівні зірки Реала, Іспанія шокована.
Брехня про марнотрата Довбика і магічний Циганков, Жирона танцює під каталонським дощем.
Лунін поставив Кепі мат, а Перес вимагає переговорів: іспанські ЗМІ – про воротарське диво в Реалі.